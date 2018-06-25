Москва, 25 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп общается с европейскими партнёрами в хамской форме для того, чтобы они не могли пойти на уступки, не потеряв лица, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание главы Белого дома ввести 20-процентные пошлины на поставки в США продукции европейского автопрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Как и следовало ожидать, автомобильная промышленность будет следующей, где начнут усиливаться протекционистские барьеры, — сказал Кагарлицкий. — Это вполне логично, хотя Трамп пока только грозит и ничего не сделал. Это один из этапов в ходе начавшейся эволюции капитализма от свободных рынков к протекционизму. Естественно, никто никаких барьеров снимать не будет. Причем обратите внимание — Трамп говорит специально в хамской форме, чтобы не допустить компромисса. Чтобы лидеры ЕС не смогли, не потеряв лица, пойти на уступки. Задача Трампа ведь не в том, чтобы европейцы открыли свои рынки для американских товаров. Его цель — закрыть американский рынок для европейских товаров».

Напомним, что, несмотря на угрозы со стороны европейских партнёров, недовольных американским протекционизмом, президент США не только не отказался от использования заградительных пошлин, но и пообещал европейскому бизнесу новую порцию этих экономических мер. В конце минувшей недели, 22 мая, Дональд Трамп заявил о готовности ввести 20-процентные пошлины на импорт продукции европейского автопрома в США.

«Исходя из пошлин и торговых ограничений, которые Евросоюз долгое время применял против США и их великих компаний и работников, и если такие пошлины и ограничения не будут отменены и ликвидированы в ближайшее время, мы введём пошлину в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США», — написал у себя в «Твиттере» Дональд Трамп.