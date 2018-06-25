Таганрог, Ростовская область, 25 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Ростовскую область в минувшие выходные накрыла непогода. На большинство территорий Донского региона обрушился грозовой ливень и бушевал сильный ветер. Так, в результате удара стихии в Таганроге дождевыми потоками была размыта дорога к центральному пляжу. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации приморского города.

ИА REGNUM Таганрогский залив

По имеющимся сведениям, частично разрушены подходы и подъезды к прибрежной зоне отдыха, а также подпорная стенка на самом пляже.

«Из-за повреждений асфальтового покрытия проходить и подъезжать к центральному пляжу в настоящий момент небезопасно. Поэтому он временно закрыт для посещения», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что центральный пляж — самый старый пляж Таганрога. Зона отдыха была открыта в 1934 году. Территория сильно пострадала от мощнейшего урагана, который обрушился на Ростовскую область в сентябре 2014 года.

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В июле 2015 года губернатор Ростовской области Василий Голубев, исполнявший тогда обязанности главы региона, дал поручение привести его в порядок. Но вместе благоустройства зону отдыха в 2015 году признали аварийно-опасной зоной и огородили от посетителей. До сих пор прибрежная зона отдыха находится в заброшенном состоянии.