Ольштын, Польша, 25 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали на границе с Россией десять африканцев, которые незаконно пересекли кордон, чтобы попасть в Евросоюз. У подавляющего большинства нелегалов были при себе паспорта болельщиков ЧМ-2018.

Wm.strazgraniczna.pl Один из задержанных марокканских фанатов

Как сообщает Варминско-Мазурское пограничное управление, задержанные мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди арестованных — семь марокканцев, два алжирца и гражданин Йемена.

Wm.strazgraniczna.pl Нелегалы из Марокко

По данным пограничников, африканцы пересекли т.н. «зеленую границу» с Российской Федерацией. После того, как в отношении нелегалов были составлены протоколы, они были переданы российской стороне в рамках реадмиссии.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что матч сборных Испании и Марокко в Калининграде состоится сегодня, 25 июня, а это значит, что задержанные марокканцы лишь воспользовались ЧМ-2018 как поводом, чтобы нелегально попасть в ЕС.

Wm.strazgraniczna.pl Фигуры марокканских нелегалов в объективе польских пограничников

Тем временем, вчера, 24 июня, на площади Победы в Калининграде марокканские болельщики раздавали всем желающим бесплатно атрибутику своей сборной — кепки, футболки и флажки. По данным Калининградского информационного центра туризма, атрибутику для болельщиков передал в качестве подарков король Марокко Мухаммед VI.

Матч Испания — Марокко состоится сегодня в 21:00 мск на стадионе «Калининград». Игру будет судить арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов.