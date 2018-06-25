Джакарта, 25 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Индонезийская компания «Wonderful Indonesia», которая совместно с исполнителями анклунга, поразили публику на Летнем музыкальном фестивале-2018, проходящий с 14 июня по 31 августа в Дохе (Катар). Об этом сообщает Antaranews.

(сс) mufidpwt Дети играют на ангклунге

Советник посольства Индонезии в Дохе, Б. Дхармаван заявил, что на фестивале проводятся мероприятия и игры для взрослых и детей, чтобы привлечь посетителей.

Мероприятие получило теплый прием от зарубежных зрителей. Посол Индонезии в Катаре, Мухаммед Басри Сидхаби заявил, что очень интересно развлекать аудиторию индонезийским искусством и в то же время демонстрировать различные продукты на индонезийском стенде.

Индонезия выразила признательность «Summer Entertainment City», которая бесплатно предоставила стенд для продвижения индонезийских продуктов и традиционного искусства.

Фестиваль — возможность сотрудничества с индонезийским сообществом в Катаре, содействуя индонезийскому туризму посредством различных культурных мероприятий и продвижения туризма через стенд, который предоставляет различные продукты и сувениры.