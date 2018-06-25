Ейск, Краснодарский край, 25 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. 26 июня в центре Ейска ограничат дорожное движение автотранспорта из-за того, что в городе пройдут различные торжественные мероприятия. Об этом рассказали РИА «Регион online» в пресс-службе муниципалитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

«Согласно постановлению администрации Ейского городского поселения Ейского района… будет ограничено движения автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры будут приняты в целях обеспечения безопасности участников «Бала выпускника». В частности, движение автобилей будет ограничено на участках улиц Свердлова и Карла Маркса.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в Москве прошли выпускные балы. Традиционными местами массовых празднований стали Парк культуры и отдыха им. Горького, Государственный Кремлевский дворец и сами образовательные учреждения.

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