Казань, 25 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Во время циркового представления в Казани с манежа на зрительские трибуны выбежал страус. Ролик инцидента размещён 24 июня на видеохостинге Youtube.

Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». реж Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1985. СССР Страус

В разгар шоу страус выпрыгнул за ограждение манежа и устроил переполох в первых рядах зрителей.

Затем крупную птицу удалось увести за кулисы. Никаких сведений о пострадавших пока не появлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня полицейские Брюсселя застрелили львицу, которой удалось сбежать из своего вольера в бельгийском зоопарке «Плакендаэль». Животное не удалось усыпить с помощью снотворного, после двух безуспешных попыток сделать это полиции пришлось применить оружие.

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