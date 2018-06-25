Баку, 25 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Председатель Милли Маджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октай Асадов отметил неконструктивную позицию новых властей Армении в вопросе Нагорного Карабаха, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

«В Армении новый премьер начал не с той стороны… Мы сделали шаг вперед, многие годы шли переговоры, сейчас они сделали два шага назад… Мы привержены решать вопросы (территориальной целостности) мирным путем, мы надеемся — с помощью наших российских партнеров и членов Минской группы будем решать эти вопросы», — отметил Асадов в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин, со своей стороны, отметил конструктивную позицию Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха и выразил надежду, что республика будет и впредь ее придерживаться.