Ростов-на-Дону, 25 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону скончалась дочь участника штурма Рейхстага ИринаБерест. Об этом 24 июня в социальных сетях сообщил ростовский журналист Александр Оленев.

Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом

«Печальная весть: сегодня ушла из жизни Ирина Алексеевна Берест — дочь народного героя-ростовчанина, героя штурма рейхстага, знаменосца Победы — Алексея Береста. Она многое сделала для сохранения памяти о своём отце», — написал журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в канун Дня Победы в войсковой части легендарной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии был открыт памятник старшему лейтенанту Бересту. В те же дни губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал ходатайство о присвоении участнику штурма Рейхстага, Герою Украины Алексею Бересту звания Героя России. Сообщалось, что этот вопрос был согласован с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым. Но пока об удовлетворении ходатайства ничего неизвестно.

Ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области выступали уже с обращением, которое было направлено председателю комиссии при президенте РФ по государственным наградам. В письме предлагалось наградить Алексея Береста званием Героя РФ посмертно в особом порядке.

В мае 2016 года в сквере имени 353-й Стрелковой Дивизии в южной столице был установлен народный памятник герою. Полотнище с монумента сняла и дочь участника штурма Рейхстага Ирина Берест, которая бережно хранила память об отце.

Напомним, Алексей Берест родился на Украине, а после окончания Великой Отечественной войны он вместе с семьёй переехал в Ростов-на-Дону. Здесь он погиб, спасая девочку из-под колёс поезда на станции, расположенной неподалеку от места его работы — завода «Ростсельмаш».

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