Вильнюс, 25 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. По предложению литовской стороны шесть стран Евросоюза создадут центр быстрого реагирования на киберугрозы, заявил 25 июня журналистам министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки», — приводит пресс-служба Еврокомиссии слова Кароблиса.

Он пояснил, что к соглашению присоединятся Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды. Ряд стран ЕС не смогут подписать декларацию из-за необходимости согласования процедур.

Читайте также: В Литве открыли центр по борьбе с кибертерроризмом