Омск, 25 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Омские аграрии, которым пришлось очень нелегко в ходе нынешней посевной, судя по всему, могут готовиться к не менее трудной уборочной. По словам начальника Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталии Криворучко, в августе и сентябре 2018 года количество осадков ожидается выше нормы. Впрочем, пока это лишь вероятностный прогноз.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 июня, в Обь-Иртышском УГМС, специалисты обсудили прогнозы на будущий урожай 21 июня. Участники мероприятия сошлись во мнении, что сельское хозяйство — это отрасль, которая сильно зависит от погоды. Посевная в этом году стала тяжёлой для омских аграриев, так как май в регионе оказался аномально холодным. Средняя месячная температура воздуха составила +5…+8 градусов. Это на 4−5 градусов ниже нормы. Кроме того, в регионе выпадали обильные осадки. Их количество в сумме составило 101−351 процент от нормы. Из-за этого весенне-полевые работы стартовали на 2−3 недели позже установленных сроков.

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Синоптики прогнозируют, что погода в регионе до конца июня будет умеренно тёплой. Однако возможны грозы, град, сильный ветер. Июль жарким не будет. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, посевная в регионе к 21 июня была завершена на 97%. Однако приступить к уборочным работам необходимо в установленные сроки, а это значит, что будет меньше времени на рост и созревание растений. Соответственно, качество зерна будет ниже, снизится и урожайность.

Также аграриям придётся вести борьбу с сорняками, которые начали обильно расти с развитием сельскохозяйственных культур.

Добавим: подвела аграриев не только плохая погода. Серьёзные сложности возникли в связи со стремительным ростом цен на топливо. Это подтверждают и власти. Врио губернатора Омской области Александр Бурков 22 июня принял участие в селекторном совещании с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по вопросам подготовки к уборочной. В ходе совещания прозвучала информация, что цены на дизельное топливо выросли на 27,9%, на бензин — на 21,9%. Это привело к росту затрат сельхозпроизводителей на проведение полевых работ. В связи с этим, как уточнили в областном правительстве, рассматривается вопрос о необходимости компенсации потерь земледельцам. Ведь только в Омской области они вынуждены были потратить на ГСМ 1 млрд рублей сверх запланированного объёма.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, омские аграрии называют нынешнюю посевную экстремально сложной. 31 мая в регионе даже ввели режим ЧС. В областном правительстве тогда подчеркнули, что это поможет земледельцам документально обосновать причины срыва плана по посевным площадям и валовому сбору урожая.

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