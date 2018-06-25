Владикавказ, 25 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста позволит увеличить сами пенсии, считает депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания Людмила Токаева. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящий «пенсионный манёвр».

voffka1966 Пенсионный возраст

«Вопрос повышения пенсионного возраста — очень важный, социально-значимый вопрос. Сохранение существующей пенсионной системы не дает гарантий дальнейшего роста пенсий, их индексации, достойной жизни на пенсии, поэтому пенсионная реформа в стране назрела», — отметила депутат.

«Очень многие граждане, среди которых немало врачей, учителей, и после выхода на пенсию не хотят оставлять свою работу. Они являются примером для молодого поколения. Поэтому, на мой взгляд, главной задачей новой пенсионной реформы является обеспечение достойной жизни более 46 миллионов пенсионеров РФ, роста доходов и обеспечения их стабильности», — добавила она.

«Что касается различных протестных выступлений, я их не поддерживаю, — подчеркнула депутат. — Однозначного ответа на то, хорошая это реформа или нет, быть не может. Так, я положительно отношусь к вопросу об административных актах, которые будут приняты для защиты граждан, которые продолжают работать и после выхода на пенсию».

Проомментировала Токаева и запланированное широкое обсуждение реформы в регионах, которое готовит «Единая Россия»:

«Предложения всех будут услышаны и обобщены. Однако главная наша задача состоит в том, чтобы они стали понятны каждому гражданину».

Напомним, что после принятия закона о повышении пенсионного возраста, проект которого был одобрен правительством 14 июня и внесен на рассмотрение в Госдуму 16 июня, мужчины к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 — в 63 года. 18 июня законопроект был направлен в регионы для получения отзывов.