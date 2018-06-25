Уфа, 25 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. На территории Башкирии обнаружена продукция двух пензенских птицеводческих предприятий, попавших в перечень Россельхознадзора и Минсельхоза России в связи с данными о заражении вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ветеринарного управления республики.

Поуль Стеффенсен

«В результате исследования отобранных проб продукции в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, вся выявленная продукция, находящаяся на предприятиях и в торговых сетях, опечатывается и изолируется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне правительство Казахстана в связи с регистрацией случаев птичьего гриппа запретило ввоз на территорию страны продукции 36 российских птицефабрик из Курской, Пензенской и Самарской областей.

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