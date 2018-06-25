Баку, 25 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что Азербайджан будет и в дальнейшем занимать конструктивную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Все, кто выступает за обострение отношений, те, кто не слышит слов и желания народа жить в мире, конечно, они идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь, и в этой связи Азербайджан всегда занимал правильную, конструктивную позицию, мы на это надеемся в дальнейшем», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Милли Маджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24−25 июня находится с официальным визитом в Азербайджане.