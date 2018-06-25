Ярославль, 25 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Новый директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев добрался до нового места работы со средней скоростью 160 километров в час. Об этом сообщает информационный портал Yarnews со ссылкой на страницу чиновника в Facebook.

Страница Александра Филяева в Facebook Мотоцикл

Филяев был назначен на этот пост в мае, ранее работал в Москве, где, вероятно, и проживает до сих пор. В соцсети чиновник выложил фотографию мотоцикла, снятого, вероятно, на подъезде к Ярославлю со стороны столицы с хештегом «назверенаработу» и подписью о средней скорости в 160 км в час.

Пользователи стали интересоваться, выдают ли чиновникам ярославского правительства спецталон на превышение скорости. На дороге Ярославль-Москва установленный скоростной режим предполагает максимальную скорость 90 км в час. Согласно Кодексу об административных правонарушениях превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

После публикации в СМИ Александр Филяев изменил «среднюю скорость» в подписи под фотографией. Правда, обойтись установленными 90 км в час он все-таки не пожелал, написав «средняя 90−110». В комментариях скорость в 160 км в час он назвал «опечаткой».