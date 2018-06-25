Анкара, 25 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Жители Турции на прошедших 24 июня выборах высказались за демократию, свободу и права человека, а также продолжение процесса реформ. Об этом, как передает Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к избирателям в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, итоги выборов, демонстрирующие победу в Турции «демократии и воли нации», показывают готовность страны к решительной «борьбе с вызовами».

Эрдоган пообещал, что в ближайшие годы престиж Турции на международной арене возрастет, а Анкара будет еще более решительно бороться с террористическими организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 24 июня. По итогам подсчета более 99% бюллетеней действующий глава государства набрал более 52% голосов избирателей.

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