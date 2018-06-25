Кантона призвал сборную Бразилии оставить крокодильи слёзы за пределами ЧМ
Москва, 25 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Прекратить лить крокодильи слезы и показать настоящий мужской футбол на ЧМ-2018 призвал сборную Бразилии нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона на своей странице в Instagram.
Дарья Драй ИА REGNUM
Бразильский болельщик
https://www.instagram.com/p/BkaqMAJDc0g/
«Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона, прикрепив к сообщению фотографию легендарного бразильского футболиста Сократеса.
Напомним, 28 июня бразильцам предстоит игра со сборной Сербии. Матч группы Е пройдет в Москве на стадионе «Спартак». Он определит команду, которая выйдет в плей-офф.
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