Москва, 25 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Прекратить лить крокодильи слезы и показать настоящий мужской футбол на ЧМ-2018 призвал сборную Бразилии нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский болельщик

https://www.instagram.com/p/BkaqMAJDc0g/

«Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона, прикрепив к сообщению фотографию легендарного бразильского футболиста Сократеса.

Напомним, 28 июня бразильцам предстоит игра со сборной Сербии. Матч группы Е пройдет в Москве на стадионе «Спартак». Он определит команду, которая выйдет в плей-офф.

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