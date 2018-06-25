Нью-Йорк, США, 25 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. 25 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет конференция, созванная Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (англ. UNRWA), сообщает агентство Prensa Latina.

Флаг Палестины

Мероприятие будет посвящено поиску новых средств на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи палестинцам после выхода США из Совета по правам человека ООН и решения администрации президента США Дональда Трампа о критическом сокращении ежегодного финансирования.

Это решение ставит под угрозу существование этого агентства, поскольку ранее на долю США приходилось 80% всего финансирования. На конференции будут присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава UNRWA Пьер Крэхенбюль.

Агентство UNRWA было создано в 1949 году. На нем лежит ответственность за оказание помощи 5,4 млн палестинских беженцев на разных территориях.