Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, арестованного в декабре 2017 года по уголовному делу о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Всего по этому делу проходит пять человек — двое местных жителей и трое приезжих.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Как сообщала ФСБ России, в Петербурге в декабре 2017 года была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Преступники намеревались совершить теракты путем взрывов в одном из храмов Петербурга, а также местах массового скопления людей.

Омаргаджиев обвинялся по части 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.

Как установлено следствием и судом, Омаргаджиев знал о подготовке главным фигурантом дела, Евгением Ефимовым, теракта в Казанском соборе Петербурга путем самоподрыва.

Как считает следствие, Ефимов неоднократно обсуждал с Омаргаджиевым и другими фигурантами дела (Фирузом Калавуровым и Алисханом Эсмурзиевым) вопросы приготовления к этому преступлению, говорил о своей приверженности идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и намерениях изготовить бомбу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга по материалам уголовного дела, 8 ноября 2017 года Ефимов получил одобрение идеи теракта в Казанском соборе от неустановленного лица, о чем сообщил Омаргаджиеву.

«Таким образом, получив достоверные сведения о совершении Ефимовым преступлений, Омаргаджиев принял решение не обращаться в правоохранительные органы с заявлением», — отметили в суде.

Кроме того, в квартире Омаргаджиева в ходе обыска был обнаружен автомат Калашникова и патроны к нему. Мужчина заявил, что нашел это оружие, хотел сдать, но «забыл».

Омаргаджиев в ходе судебного процесса признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей.

Уголовные дела в отношении Калавурова и Эсмурзиева слушаются в настоящее время в Смольнинском и Кировском районных судах Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 года под стражу был заключен задержанный органами ФСБ петербуржец Евгений Ефимов, который признался, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество в гараже. По словам молодого человека, это делалось для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга.

На следующий день, 16 декабря, судом был арестован второй подозреваемый по делу о подготовке серии терактов в людных местах. Как предполагает следствие, с ноября 2017 года Антон Кобец помогал потенциальному террористу Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Все фигуранты дела с момента задержания находятся под стражей. Следствие в отношении Ефимова и Кобца продолжается.

Как сообщалось, выйти на след террористов ФСБ помогли американские спецслужбы, за что президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего коллегу Дональда Трампа. По данным СМИ, американцы получили доступ к переписке, которую вели участники ячейки с находящимся за пределами РФ заказчиком теракта, и сообщили об этом коллегам в России.