Ханой, 25 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнений и оползней на севере Вьетнама, сообщает 25 июня Vnexpress.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода. Вьетнам

По данным издания, большинство погибших — фермеры, работавшие на полях. В результате паводка еще пять человек сильно пострадали, еще 12 пропали без вести. Не исключено, что число погибших и пострадавших возрастет.

Отмечается, что наиболее пострадали провинции Лайтяу, Лаокай и Хазянг, в которых затоплены сотни жилых домов, разрушены мосты и участки автомобильных дорог. Общий ущерб оценивается в более чем $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в результате наводнений во Вьетнаме погибли не менее 54 человек, было разрушено свыше 300 жилых домов, более 34 тыс. жилищ затоплено или повреждено.

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