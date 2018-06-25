Москва, 25 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Жителям Москвы и Подмосковья в текущем году не грозит повторение аномальной жары 2010 года. Об этом сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск воздушного змея

«Больше 30 градусов было в выходные (23 и 24 июня), но уже всю первую половину новой недели будет в пределах + 25 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, во второй половине недели воздух в столичном регионе будет прогреваться, но выше 30 градусов температура не поднимется.

«Это для июня выше нормы, но не аномально», — сказал он.

Ранее представители Гидрометцентра России сообщили, что 25 июня в российской столице ожидается температура воздуха до +25 градусов при переменной облачности.

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