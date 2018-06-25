В Гидрометцентре не ожидают повторения аномальной жары в Москве
Москва, 25 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Жителям Москвы и Подмосковья в текущем году не грозит повторение аномальной жары 2010 года. Об этом сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Больше 30 градусов было в выходные (23 и 24 июня), но уже всю первую половину новой недели будет в пределах + 25 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, во второй половине недели воздух в столичном регионе будет прогреваться, но выше 30 градусов температура не поднимется.
«Это для июня выше нормы, но не аномально», — сказал он.
Ранее представители Гидрометцентра России сообщили, что 25 июня в российской столице ожидается температура воздуха до +25 градусов при переменной облачности.
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