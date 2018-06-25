Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» оказался весьма многолюдным, но по числу пассажиров, перевезенных петербургским метрополитеном в ночь праздника, он не смог обойти встречу Нового года. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

В ночь с 23 на 24 июня 2018 года метрополитен работал без ночного технологического перерыва. За это время станциями метро воспользовались более 220 тысяч человек.

«Наиболее востребованными стали станции «Гостиный двор», «Адмиралтейская», «Горьковская» и «Невский проспект — 1», — отметили в метрополитене. Эти станции находятся ближе всего к эпицентру прошедших «Алых парусов».

В то же время в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, Петербургский метрополитен перевез более 234 тысяч человек.

Всего с начала текущего года праздничными ночами метро воспользовались свыше 654 тысяч человек.

Как сообщалось, участниками и гостями «Алых парусов» 2018 года стали порядка 80 тысяч человек, а зрителями праздника — около 1,2 млн человек.

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