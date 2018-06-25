Тель-Авив, Израиль, 25 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля задержали 16 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 25 июня Anadolu.

Армия Израиля. Сектор Газа

Арестованные подозреваются в вовлеченности в террористическую деятельность, направленную против еврейского государства. Ночные аресты регулярно проводятся военными в целях обеспечения национальной безопасности.

Напомним, по официальным данным властей Палестины в израильских тюрьмах содержится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, среди которых присутствуют также женщины и дети.