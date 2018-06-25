Калуга, 25 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В медицинские организации Калужской области на минувшей неделе обратился 191 пострадавший от укуса клещей, в том числе, 68 детей. Об этом 25 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

JerzyGorecki Клещ

По данным ведомства, неделей ранее в калужском регионе от укуса клещей пострадали 106 человек.

«В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований», — пояснили в ведомстве.

Между тем, Центром гигиены и эпидемиологии было исследовано 176 клещей, снятых с людей. 25 из них оказались заражены клещевым иксодовым боррелиозом.

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