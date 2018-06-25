Лондон, 25 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Принц Уильям попросил не сообщать ему результат матча между сборными Англии и Панамы. Об этом сообщает The Sun.

(сс) www slon pics Мяч

Как отмечает издание, 24 июня Уильям находился с визитом в Иордании, где встречался с членами королевской семьи. Поэтому он не смог посмотреть матч сборной Англии, в котором она играла с Панамой.

«Под страхом смертной казни, пожалуйста, не говорите мне счёт», — сказал он членам британской делегации.

Сразу по прилёту Уильям попросил наследного принца Иордании Аль-Хусейна ибн Абдалла записать матч. Позже они посмотрели игру в записи.

Напомним, сборная Англии одержала разгромную победу над командой Панамы со счётом 6:1 на чемпионате мира по футболу и обеспечила себе участие в 1/8 финала.

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