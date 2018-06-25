Париж, 25 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон упрекнул Италию в попытке создать напряженность в Евросоюзе (ЕС) после саммита в Брюсселе, посвященного поиску пути выхода из миграционного кризиса. Об этом пишет газета Le Figaro 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нужно, чтобы мы не врали самим себе: некоторые пытаются использовать ситуацию в Европе, чтобы создать политическую напряженность и играть со страхами, — сказал Макрон. — Сегодняшние переговоры также являются частью философии (…), которую разделяет большинство государств-членов [ЕС]: это приверженность европейским принципам, борьба со всеми формами экстремизма (…), и в то же время защита нашей сплоченности и наших общих границ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил Макрона в наглости, поскольку его позиция оставляет итальянскую казну один-на-один с потоками мигрантов, прибывающих на побережье Италии.