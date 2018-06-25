Калуга, 25 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Калужской области отменили запланированный на 29−30 июня 2018 года фестиваль байкеров Мото-Малоярославец. Как сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM, организаторы мото слёта написали на своей страничке в социальной сети, что администрация Малоярославца не согласовала проведение «Мото-Малоярославец 2018», ссылаясь на занятость городских и районных специальных служб на чемпионате мира по футболу в России.

motofest.ru «МотоЯрославец — Russian Bike Week Anniversary»

По мнению самих байкероа, ещё осенью 2017 года организаторы фестиваля неоднократно информировали власти Малоярославца о намерении провести фестиваль в привычное время и даже получили устное согласие, однако официальный документации им предоставлено не было. Кроме того значительно подорожала аренда места для проведения мотофестиваля.

В поисках компромисса организаторы фестиваля нашли новую площадку на частной территории вдали от жилых домов и даже сократили проведение мероприятия до двух дней, но согласовать мероприятие всё равно не удалось. Единственной позитивной нотой в переговорах стала договоренность о проведении мотофестиваля на территории Малоярославецкого района Калужской области в 2019 году и при условии смены формата мероприятия.

«Мото-Малоярославец — это не просто фестиваль, это неотъемлемая часть истории музыки и байк-сообщества, и для нас важно сохранение духа Малоярославца в проявлении свободы. Мы категорично против того, чтобы запрещать вам передвигаться на фестивале на мотоциклах (в трезвом состоянии). Поэтому, взвесив все обстоятельства, все за и против, мы приняли решение перенести фестиваль на 12 месяцев и рассмотреть альтернативные площадки для проведения, чтобы не повторить ошибок этого года и подобного недопонимания со стороны администрации», — заявили организаторы.

Они обещают, что все купленные в 2018 году билеты будут действительны в 2019 году. Билеты также можно сдать начиная с 25 июня, а 29 и 30 июня 2018 года фестиваль байкеров пройдёт в мини-формате в одном из клубов Москвы.

«В концерте примут участие заявленные артисты главной сцены Мото-Малоярославца-2018, а также победители отборочных туров», — сообщается на официальной странице мероприятия.

Как ранее писала малоярославецкая газета «Маяк», администрация района не собирается в 2018 году предоставлять площадку для проведения фестиваля «Мото-Малоярославец».Основная причина отказа — распитие алкоголя, хотя местные власти запретили реализацию алкогольной продукции на фестивале. Так, в 2017 году у байкеров изъяли 254 литра алкогольной продукции, а на территории проведения фестиваля организаторами был разрешён проезд транспортных средств через зону торговли, что создало серьезную опасность для участников.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Мото-Малоярославец» с 1993 по 1997 годы проходил в разных городах, в числе которых Истра, Тучково, Обнинск и Старая Руза. В Малоярославце фестиваль впервые провели в 1998 году. Ранее он назывался «Лицом к Лицу» и проводился журналом «Мото» для съезда читателей. Текущее название мотофестиваля появилось в 2002 году, когда было выбрано постоянное место его проведения.

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