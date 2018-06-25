Москва, 25 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это очень серьезный вопрос. Я не против, но и не окончательно «за», потому что хочется разобраться во всех тонкостях процесса и принять взвешенное и точное для себя решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM кинорежиссер, сценарист, Народная артистка России Светлана Дружинина.

Дамир Жукенов Кинорежиссер, сценарист, Народная артистка России Светлана Дружинина

«Конечно, шкалу пенсионного возраста надо менять, потому что в 55 лет женщины в наше время чувствуют себя достаточно молодыми и крепкими и готовы рожать детей, да и некоторые мужчины в 65 лет обзаводятся новыми семьями и новорожденными младенцами, у всех сместился «кризис среднего возраста. Сегодня в этом возрасте люди полны сил и энергии, и это мировая статистика», — отметила кинорежиссер.

В то же время, отметила Дружинина, в России очень большой разрыв между бедными и богатыми, что вызывающе сказывается на разнице в качестве жизни сословий и обоснованно вызывает яростные споры в обществе. Из-за этих разногласий у меня нет однозначного ответа — с одной стороны мы с мужем великовозрастные, но работающие пенсионеры, у нас сложная и ответственная работа, это наш образ жизни, мы категорически отказываемся сидеть на скамейке пенсионеров, мы приглашаем на работу молодых специалистов, и этот симбиоз дает положительные результаты.

По её мнению, но необходимо думать о тех людях, которые живут совершенно в других условиях, у них другое пониженное качество жизни. И как эту ситуацию разрешить?! Может быть, изменить налоговую шкалу и зарабатывающий больше должен и платить больше. В СМИ все чаще слышим информацию о миллиардах выводимых из страны денег! Если нечестно выводят, то надо думать о соразмерном наказании, но я услышала, что выводятся миллиарды и по законам! Я не сведуща в этих законах, но думаю: может быть, они нуждаются в пересмотре. Если у миллиардера нет чувства социальной ответственности, то его может быть остановит закон? Но это совсем другая экономическая модель. А это требует и времени, и титанических усилий. Вот почему у меня нет однозначного ответа.

«Но за себя и за того парня — супруга моего, отвечу: если будет голосование по вопросу повышения пенсионного возраста, я проголосую «за», потому что доверяю президенту. Время показало, что Владимир Владимирович Путин принимает четкие, необходимые и перспективные решения. Вновь наступившее время его правления должно быть очень важным и судьбоносным для России. Если Путин принимает такое решение, то, конечно, я с ним соглашусь и проголосую «за», — высказала свое мнение Дружинина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»