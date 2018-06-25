Дружинина: Поднять пенсионную шкалу надо, но есть вопросы к правительству
Москва, 25 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это очень серьезный вопрос. Я не против, но и не окончательно «за», потому что хочется разобраться во всех тонкостях процесса и принять взвешенное и точное для себя решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM кинорежиссер, сценарист, Народная артистка России Светлана Дружинина.
«Конечно, шкалу пенсионного возраста надо менять, потому что в 55 лет женщины в наше время чувствуют себя достаточно молодыми и крепкими и готовы рожать детей, да и некоторые мужчины в 65 лет обзаводятся новыми семьями и новорожденными младенцами, у всех сместился «кризис среднего возраста. Сегодня в этом возрасте люди полны сил и энергии, и это мировая статистика», — отметила кинорежиссер.
В то же время, отметила Дружинина, в России очень большой разрыв между бедными и богатыми, что вызывающе сказывается на разнице в качестве жизни сословий и обоснованно вызывает яростные споры в обществе. Из-за этих разногласий у меня нет однозначного ответа — с одной стороны мы с мужем великовозрастные, но работающие пенсионеры, у нас сложная и ответственная работа, это наш образ жизни, мы категорически отказываемся сидеть на скамейке пенсионеров, мы приглашаем на работу молодых специалистов, и этот симбиоз дает положительные результаты.
По её мнению, но необходимо думать о тех людях, которые живут совершенно в других условиях, у них другое пониженное качество жизни. И как эту ситуацию разрешить?! Может быть, изменить налоговую шкалу и зарабатывающий больше должен и платить больше. В СМИ все чаще слышим информацию о миллиардах выводимых из страны денег! Если нечестно выводят, то надо думать о соразмерном наказании, но я услышала, что выводятся миллиарды и по законам! Я не сведуща в этих законах, но думаю: может быть, они нуждаются в пересмотре. Если у миллиардера нет чувства социальной ответственности, то его может быть остановит закон? Но это совсем другая экономическая модель. А это требует и времени, и титанических усилий. Вот почему у меня нет однозначного ответа.
«Но за себя и за того парня — супруга моего, отвечу: если будет голосование по вопросу повышения пенсионного возраста, я проголосую «за», потому что доверяю президенту. Время показало, что Владимир Владимирович Путин принимает четкие, необходимые и перспективные решения. Вновь наступившее время его правления должно быть очень важным и судьбоносным для России. Если Путин принимает такое решение, то, конечно, я с ним соглашусь и проголосую «за», — высказала свое мнение Дружинина.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»