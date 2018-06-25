Берлин, 25 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Австрия хочет немедленно отреагировать на ужесточение пограничного контроля Германии зеркальными мероприятиями, сообщает ntv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Это означает усиленное пограничное обеспечение в Бреннере, а также во многих других местах», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц газете Bild

Таким образом, он отреагировал на предложение министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера о том, что беженцев, надо останавливать на границе Германии и отправлять обратно.

«Я бы не хотел, чтобы это зашло так далеко, нелегалы, вообще, не должны попадать в Европу, тогда нам не нужен будет усиленный контроль на внутренних границах», — сказал Курц

Себастьян Курц не делал Ангелу Меркель ответственной за сложившуюся ситуацию и не обвинял её в том, что она открыла двери беженцам. Напряженность в Европе возникла из-за неправильной политики в 2015 и 2016 годах, подчеркнул он, в связи с актуальным спором о миграционной политике, — «Многие политики в то время, и не только в Германии, поддерживали тогдашний курс. Эта установка и побудила мигрантов отправиться в Европу».

С другой стороны, рассуждал он, план Зеехофера может иметь и положительные последствия, поскольку краткосрочное усиление контроля на границах может вызвать эффект домино, который испугает мигрантов и они поймут, что не смогут без проблем добраться до Германии, Австрии или Швеции.