Симферополь, 25 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные в мае 2018 г. у берегов Крыма, объявили голодовку. Об этом сообщил на странице в соцсети в Facebook адвокат задержанных Эдем Семедляев, ссылаясь на заявление матери одного из моряков.

(сс) thgmueller В порту

«Они (моряки) отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», — отметил адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая у западного побережья Крыма пограничники задержали судно «ЯМК-0041», приписанное к порту Очаков в Николаевской области Украины.

Инцидент произошел в районе мыса Тарханкут. На борту корабля находились 5 человек, все они — граждане Украины. Команда судна подозревается в незаконном рыбном промысле.

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