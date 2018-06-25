Париж, 25 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал состоявшийся в Брюсселе саммит, посвященный миграционному вопросу, «полезным», пишет газета Le Figaro 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Это была полезная встреча, — сказал Макрон. — Это обсуждение позволило исключить решения, которые не соответствуют нашим ценностям. Решения, которые следуют из тактики выдворения или которые не соответствуют международному гуманитарному праву и европейскому законодательству».

По словам президента, участники встречи не обсуждали какой-либо конкретный план.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в бельгийской столице прошла встреча глав государств правительств стран Евросоюза, на которой рассматривались пути выхода из миграционного кризиса. Страны Вышеградской группы — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — отказались принимать в ней участия, протестуя против квот на распределение мигрантов.