Москва, 25 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя, сообщает 25 июня пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Спуск к поездам

Отмечается, что движение поездов было остановлено на участке от «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром. Подробности происшествия не уточняются.

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена пассажир упал на пути, движение поездов между станциями «Серпуховская» и «Южная» было остановлено. О состоянии упавшего на пути пассажира данных нет.