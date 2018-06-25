Шлиссельбург, Ленинградская область, 25 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. На досрочных выборах членов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области кандидаты от КПРФ получили большинство мандатов, обогнав единороссов. Об этом сообщает 25 июня портал 47news со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Всего в ходе досрочных выборов, прошедших в воскресенье, 24 июня, разыгрывалось 16 депутатских мандатов. По итогам голосования восемь мандатов досталось кандидатам от КПРФ, шесть — «Единой России», два мандата получат самовыдвиженцы.

Отметим, что данные об итогах выборов в системе ГАС «Выборы» в настоящее время отсутствуют, а на сайте Леноблизбиркома есть лишь цифры явки избирателей.

По данным на 18:00 24 июня, на выборах в Шлиссельбурге явка составила 30,59% (3440 избирателей).

«Теперь муниципальное образование, считающееся территорией сенатора-единоросса Дмитрия Василенко, наполовину будет состоять из депутатов, баллотировавшихся от КПРФ», — отмечает источник.

Также, по данным портала, нынешний глава администрации города Николай Хоменко не прошел в новый совет депутатов.

Добавим, что в день голосования в Ленобласть в качестве наблюдателей выезжали представители политических партий и общественных организаций из Санкт-Петербурга.

Как отмечает ИА REGNUM, в тот же день состоялись дополнительные выборы депутатов Елизаветинского сельского поселения Гатчинского района, Усть-Лужского, Пустомержского, Фалилеевского сельских поселений Кингисеппского района, Гостицкого сельского поселения Сланцевского района, Приладожского городского поселения Кировского района. Их результаты пока неизвестны.