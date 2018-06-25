Оренбург, 25 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе-апреле 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28 754,3 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате. Рост реальной зарплаты (с учётом индекса потребительских цен) составил 9,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Высокая зарплата сложилась у работников в сфере добычи полезных ископаемых — 56 088 рубля, финансистов и стаховщиков — 43 647,7 рубля, низкая — в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (15 895,2 рубля), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (18 136 рубля).

Если средняя зарплата в регионе за четыре месяца 2018 года составила 28 754,3 рубля, то средний размер доходов на душу населения оказался значительно ниже. По данным Оренбургстата, он сложился в размере — 21 920,5 рубля. Рост реального среднедушевого дохода составил 1,2%. при этом наблюдался рост потребительских расходов — на 2%. При увеличении расходов на обязательные платежи население стало меньше копить — покупать валюту и ценные бумаги, делать накопительные вклады в банках. «Накопительные» статьи расходов населения уменьшились на 3,3% по сравнению с январём-апрелем 2017 года.