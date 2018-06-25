Хабаровск, 25 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Повышение штрафа за незаконный отстрел животных и другие меры, направленные на ужесточение наказания, приведут к снижению числа нарушений в сфере охоты, сообщил 25 июня директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрей Филатов.

Давид де Конинк. Охотничьи трофеи и собака на фоне пейзажа

Выступая во время проведения Национального лесного форума в Хабаровске, он пояснил, что такса за ущерб, причиненный Госохотфонду и объектам животного мира, в 2018 году повысилась в два раза. Кроме того, в ведомстве предложили поправки в законодательство, которые повысят ответственность нарушителей в соответствии со статьей 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Указанные меры были приняты ввиду продолжающегося роста числа нарушений в сфере охоты. Филатов сообщил, что 2017 году было зафиксировано 56 тысяч нарушений — на 10% больше, чем в 2016 году.