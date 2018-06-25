Рубцовск, Алтайский край, 25 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает уникальный проект по модернизации тепловых сетей Рубцовска. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания», на эти цели в рамках собственной инвестиционной программы СГК направляет более 700 млн рублей.

Sibgenco.ru Южная тепловая станция

За счёт этих средств на Южной тепловой станции (ЮТС) энергетики произведут монтаж паровой турбины мощностью 6МВт. Это позволит производить электроэнергию, достаточную для того, чтобы покрывать собственные нужды предприятия.

«На ЮТС инвестпрограмма предусматривает модернизацию паровых котлов для оптимального и полноценного использования установленной тепловой мощности и стабильного производства тепловой энергии», — пояснили в СГК.

Также большой объем работ запланирован на малых котельных. Энергетики намерены переключить потребителей котельной №17, которая отапливает всего один многоквартирный дом в центральной части города, на мощности Южной тепловой станции.

«Для этого построят новую тепловую сеть протяженностью около 700 метров в однотрубном исчислении. В котельной №1 будет установлен новый котел мощностью 1,25 Гкал/час, а также заменена дымовая труба диаметром 700 мм и высотой порядка 27 метров», — информирует СГК.

Специалистам СГК предстоит осуществить техперевооружение тепловых камер с заменой запорной арматуры, а также магистральных сетей, что позволит улучшить гидравлический режим.

«Мы выполняем взятые на себя обязательства — шаг за шагом идем к завершению большого ответственного проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Большая часть работ была выполнена в прошлом году», — заявил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, прошедший отопительный сезон показал, что предложенные энергетиками технические решения эффективные и правильные, а также выявил некоторые локальные моменты, которые требуют корректировки.

«В этом году, помимо строительства турбины на ЮТС, нам предстоит провести комплекс технических работ на станции и теплосетях, чтобы обеспечить оптимальный гидравлический режим во всех точках города. Тогда мы сможем быть абсолютно уверенными в качественном надежном теплоснабжении жителей при любых погодных сценариях», — пояснил Игорь Лузанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на реализацию Рубцовского проекта Сибирская генерирующая компания направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 километров тепловых сетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции. Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект модернизации города за два года составит 1,8 млрд рублей.