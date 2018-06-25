Воронеж, 25 июня, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Воронежское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатом на пост губернатора Воронежской области, сообщает ИА REGNUM.

Андрей Федоров ИА Красная Весна ЛДПР

По данным пресс-службы регионального отделения ЛДПР, решением внеочередной конференции регионального отделения 23 июня для участия в выборах губернатора выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Воронежской городской думе, координатор регионального отделения Олег Бурцев. Кандидатуру Бурцева поддержали все 35 кандидатов конференции.

Также реготделение определилось с кандидатами в Совет Федерации РФ. Ими стали председатель правления Воронежской областной просветительской общественной организации «Русские люди» Константин Квасов, депутат облдумы Александр Овсянников, депутат Совета народных депутатов Богучарского района Вячеслав Лаптуров.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Воронежской области официально назначены на 9 сентября решением облдумы от 7 июня.

Период выдвижения кандидатов продлится до 30 июня. С 15 по 25 июля кандидаты должны предоставить в избирком документы, необходимые для регистрации, в том числе и подписи депутатов и глав муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра.