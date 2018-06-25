Якутск, 25 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Жители Якутии часто раздумывают и сильно сомневаются, размышляя о покупке туристических путёвок на юг России: авиабилеты в Москву очень дорогие. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник туркомпании «Авиафлайт», продажа путёвок идёт стабильно, но поток желающих отдохнуть в южной части России не иссякает лишь благодаря тому, что стоимость авиабилетов многим оплачивают работодатели.

Борис Белопольский. В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила. 1950

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«Пока продажи турпутёвок идут стабильно, уровень высокий и рост цены на топливо никак не влияет», — отметила сотрудница турфирмы.

Однако она уверена, что если авиабилеты подорожают, то на общей стоимости путёвки это сильно отразится.

«Если перелёт до центральной России оплачивается работодателем, то люди уже более подходящий вариант для себя ищут, потому что у нас в основном сейчас до Москвы очень дорогие билеты, и субсидированных было очень мало, поэтому желающие отдохнуть раздумывают. Но в целом люди всё равно идут. Спрашивают. Если не нужно платить за билеты, то сама путёвка на юг России не очень дорогая — Крым или Сочи 2 тыс рублей в день на человека при завтраках — это очень хорошо», — отметили в туркомпании «Авиафлайт».

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Вместе с тем в туркомпании надеются, что даже повышение цен на авиабилеты в связи с удорожанием топлива не отпугнёт желающих отдохнуть: «Когда человек уже мотивирован на отпуск, путёвки покупаются».

Напомним, руководитель Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин считает, что турпутёвки в России подорожают примерно на 10% в связи с ростом цен на авиатопливо. Как пишет «Российская газета», удорожания стоимости отдыха стоит ждать ближе к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, цена одного билета из Якутска в Москву начинается от 25 тыс. рублей. Самые дешёвые варианты — для терпеливых: перелёт может длится до двух суток и иметь две или даже три пересадки.

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