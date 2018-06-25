Самолеты из Москвы в Томск прибыли с опозданием из-за тумана
Томск, 25 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Причиной задержки прибытия самолетов авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines и «Аэрофлот» из Москвы в томский аэропорт стали плохие метеоусловия (туман). Об этом сообщила РИА Томск представитель справочной службы томского аэропорта.
По ее словам, пассажирские воздушные суда прибыли в пункт назначения на 1,5−3 часа позже запланированного. Представитель справочной службы также добавила, что обратные рейсы из Томска в Москву также были отложены.
По ее словам, самолет авиакомпании S7 вылетел из Томска в Москву в 11:25 по местному времени (вместо 08:00), авиалайнер «Уральские авиалинии» вылетели в 09:55 (вместо 07:20), самолет компании «Аэрофлот» вылетел в 10:06 (вместо 08:20).
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