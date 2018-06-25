Томск, 25 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Причиной задержки прибытия самолетов авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines и «Аэрофлот» из Москвы в томский аэропорт стали плохие метеоусловия (туман). Об этом сообщила РИА Томск представитель справочной службы томского аэропорта.

Павел Латышов ИА Красная Весна Лайнеры на линии

По ее словам, пассажирские воздушные суда прибыли в пункт назначения на 1,5−3 часа позже запланированного. Представитель справочной службы также добавила, что обратные рейсы из Томска в Москву также были отложены.

По ее словам, самолет авиакомпании S7 вылетел из Томска в Москву в 11:25 по местному времени (вместо 08:00), авиалайнер «Уральские авиалинии» вылетели в 09:55 (вместо 07:20), самолет компании «Аэрофлот» вылетел в 10:06 (вместо 08:20).

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