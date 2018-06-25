Шэньчжэнь, Китай, 25 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Более 200 китайских и иностранных компаний приняли участие в международной выставке дронов, которая подходит к концу в Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Don Ramey Logan Беспилотник

Выставки, форумы и обсуждения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прошли на шэньчжэньской международной выставке Shenzhen International UAV Expo 2018. Трехдневное мероприятие, которое открылось 22 июня, было организовано Китайской информационной промышленно-технологической федерацией, Китайским объединением БПЛА и Шэньчжэньской промышленной ассоциацией БПЛА (SZUAVIA).

Напомним, что Шэньчжэнь является ключевым центром индустрии БПЛА в Китае, где общий объем сферы на 2017 год составил порядка 30 млрд юаней ($4.6 млрд) или 70% от мирового объёма потребительского рынка БПЛА. Кроме того, согласно Государственному бюро статистики Китая, 2,9 млн дронов были произведены в Китае за 2017 год, что на 67% больше, чем в 2016 году.