Триполи, 25 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии задержала 948 африканских мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Европейского союза на надувных лодках, сообщает 25 июня Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Западное побережье Ливии является удобной отправной точкой для беженцев, мечтающих попасть на территорию Евросоюза с целью избавиться от тягот внутренних конфликтов, происходящих во многих странах Африки и Ближнего Востока, в том числе и Ливии.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, после вторжения в страну войск НАТО и убийства законного лидера страны Муаммара Каддафи страна фактически утратила целостность.