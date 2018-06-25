Калининград, 25 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Погода в Калининграде, где сегодня, 25 июня, на одноимённом стадионе состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу, преподнесет футболистам и болельщикам сборных Испании и Марокко неприятный сюрприз. По данным синоптиков, в первый день рабочей недели на территории Калининградской области ожидаются дожди. Однако они будут кратковременными и, скорее всего, не испортят настроение футбольных фанатов.

(сс) Alessandro Prada Под дождем

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По данным Гидрометцентра, погода в Калиниграде 25 июня будет облачная прояснениями, а температура воздуха достаточно комфортная для футбольной баталии — плюс 15−20 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах и на 12 стадионах. Первый матч группового тура в Калининграде был сыгран 16 июня. На поле встретились сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня матч прошёл между сборными Швейцарии и Сербии. 28 июня на стадионе «Калининград» выяснять, кто сильнее, будут футболисты сборных Англии и Бельгии.

Напомним, проливной дождь были в Санкт-Петербурге перед матчемРоссия — Египет 19 июня. А вот в Волгограде, напротив, сборным Нигерии и Исландии пришлось играть при 30-градусной жаре.