Москва, 25 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» установили два новых интерактивных киоска «Новая Москва» и «Программа реновации». Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Первый интерактивный киоск «Новая Москва» рассказывает о развитии присоединенных территорий. Второй интерактивный киоск «Программа реновации» показывает карты сносимых домов, стартовых площадок и устройство новых квартир, которые строятся по этой программе.

Глава департамента Сергей Лёвкин ранее заявлял, что в павильоне «Макет Москвы» в перспективе будут организованы тематические светотехнические показы «Великие архитекторы Москвы», «История Москвы на макете» и «День Победы в Москве».

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Как сообщало ИА REGNUM, выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Макет центральной части столицы имеет площадь 369 кв. метров. Здесь представлено 19 тыс. 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. К 2020 году площадь макета планируют увеличить втрое. Павильон «Макет Москвы» открыли на ВДНХ осенью 2017 года.

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