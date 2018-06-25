Вашингтон, 25 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа планирует ввести ограничения против китайских компаний, инвестирующих в высокотехнологичную сферу экономики США. Об этом пишет 24 июня The Wall Street Journal.

Компьютер «Колосс». 1943

По сведениям источников издания, таким образом власти США собираются предотвратить утечку высоких технологий в Китай. В Белом доме отметили, что планируемые усилия имеют своей целью помешать реализации Китаем программы «Сделано в Китае — 2025», с помощью которой Пекин собирается выйти в мировые лидеры в ключевых технологиях будущего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на форуме Республиканской партии в Лас-Вегасе Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся урегулировать все торговые и экономические споры с Китаем.

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