Москва, 25 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Шесть сборных обеспечили себе право участия в 1/8 финала чемпионата мира по итогам двух туров. Это команды России, Уругвая, Франции, Хорватии, Бельгии и Англии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу

Сборные России и Уругвая одержали победы над командами Египта и Саудовской Аравии и набрали по шесть очков. В очном противостоянии, которое пройдёт 25 июня, они определят победителя группы, который сыграет со второй командой группы B.

Сборные Франции и Хорватии одержали по две победы в своих группах, обеспечив себе место в плей-офф. Французы одолели Австралию (2:1) и Перу (1:0). Хорваты одержали победу над Нигерией (2:0) и разгромили Аргентину (3:0).

В группе G фавориты, сборные Бельгии и Англии, не испытали проблем в матчах с Тунисом и Панамой, набрав по шесть очков. 28 июня они сыграют между собой за первое место в группе.

Отметим, что после двух туров лишь двум командам удалось не пропустить ни одного гола. Это сборные Уругвая и Хорватии.

Напомним, 25 июня на чемпионате мира начнутся матчи третьего тура группового этапа.

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