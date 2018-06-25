Волгоград, 25 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. До 36 градусов жары ожидается в Волгограде 25 июня — в день матча сборных Египта и Саудовской Аравии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Гидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный до 8 м/с. В течение матча жара будет постепенно ослабевать, температура воздуха к концу поединка составит до +32 градусов.

Напомним, в 12-й день ЧМ-2018 начинаются матчи третьего тура группового этапа. Сегодня в Самаре сборная России разыграет первое место в группе с командой Уругвая. Отметим, что Россию устраивает ничья, поскольку при равенстве очков наша сборная имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

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