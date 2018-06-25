Вашингтон, 25 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Многие надеются, что состоявшийся 12 июня в Сингапуре саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном приведет к ядерному разоружению и миру на Корейском полуострове. Есть и такие, кто считает, что на основе прошлого такая надежда основана на слишком большом оптимизме. Тем не менее в сложившейся ситуации вполне уместен вопрос, а не приведет ли к миру и не пойдет ли на пользу долгосрочным интересам США сохранение Пхеньяном своего ядерного потенциала, пишут Хунъюй Чжан и Кевин Ван в статье для американского издания The National Interest.

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По словам авторов, тому есть две причины. Во-первых, сохранение ядерного потенциала является наилучшим способом замирить КНДР и сдержать ее агрессию. Во-вторых, благодаря формированию безопасной и независимой Северной Кореи, на территории которой не будет присутствия ни китайских, ни американских военных, становится возможным создать буфер против напряженности между великими державами.

Так, долгосрочной целью США в Азии должно стать сдерживание усиливающегося Китая. Для этого необходимо минимизировать влияние Пекина на соседние страны, будь они союзниками США или нет. И наличие у Пхеньяна ограниченного потенциала ядерного оружия — наилучший способ добиться этого. Поэтому США следует продолжать свой дипломатический курс сближения с КНДР, в том числе сняв ряд санкций.

Молчаливое согласие с тем, чтобы у КНДР оставался минимальный, но убедительный ядерный потенциал ядерного сдерживания положительно соотносится с интересами США, поскольку его наличие станет источником трений в отношениях КНР и КНДР. Благодаря обладанию ядерным оружием Северная Корея сможет стать более независимой от китайского влияния и сможет отвернуться от Китая. В качестве примера такой стратегии авторы указывают сближение США и Китая в 1970 годах против Советского Союза.

Напомним, первый в истории саммит лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын в течение 45 минут общались наедине. После общения за закрытыми дверьми Трамп заявил, что у него сложились «отличные отношения» с лидером Северной Кореи, а беседа с Кимом была очень продуктивной.

По итогам саммита лидеры двух стран подписали итоговое заявление, отметив, что они «провели глубокий и откровенный обмен мнениями по вопросам, касающимся установления новых отношений». В чём состоят эти «новые отношения», пока не уточнено. Также Ким Чен Ын выразил приверженность полному ядерному разоружению Корейского полуострова, а США пообещали в обмен на отказ от ядерного оружия предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.