Красноярск, 25 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. В красноярском зоопарке «Роев ручей» амурская тигрица Юнона попробовала себя в роли оракула и предсказала исход матча чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Уругвая.

Скриншот со страницы группы «Роев ручей» Красноярский зоопарк». Vk.com Тигрица из красноярского зоопарка предсказала исход матча Россия — Уругвай

Для этого сотрудники зоопарка приготовили две коробки со свежим мясом. На одной коробке был изображён флаг России, на другой — Уругвая, говорится в сообщении в группе зоопарка в соцсети.

Поначалу Юнона подошла к коробке с российским флагом, однако потом решила отойти и пройтись по вольеру. Подходила тигрица и к коробке с флагом Уругвая. Но, хорошенько её обнюхав, хищница отошла. В итоге Юнона всё же выбрала коробку с российским флагом, предсказав таким образом победу сборной России в матче с командой Уругвая.

Сбудется ли предсказание амурской тигрицы из красноярского зоопарка, станет ясно уже сегодня, 25 июня. Матч Россия — Уругвай пройдёт в двенадцатый день чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу в России, 25 июня: трансляция REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу — 2018 проходит в России. В двенадцатый день чемпионата состоятся матчи третьего тура группового этапа.

Читайте также: 12-й день ЧМ-2018: Сборная России поспорит за первое место с Уругваем