Москва, 25 июня, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Москве осенью 2018 года откроются курсы врачебной этики для медицинского персонала столичных больниц. Врачей и работников всех московских больниц обучат принципам эффективного и правильного общения с пациентами, сообщается на портале мэра Москвы.

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В сентябре пилотный проект запустят в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Курсы для медицинского персонала будут длиться 24 часа — три дня по восемь часов. В одной группе смогут обучаться 12−15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. Они расскажут медицинским работникам, какие слова могут вызвать у пациента негативную реакцию — волнение или страх перед врачом.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун уточнил, что особое внимание будет уделено профилактике профессионального выгорания среди сотрудников, управлению стрессом, а также этике общения с пациентами.

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Как сообщало ИА REGNUM, курсы по этике общения с пациентами уже посещают доктора, медсестры и администраторы поликлиник Москвы. Курсы проходят терапевты, педиатры, врачи общей практики и завотделений поликлиник. Их обучение началось в начале 2018 года.

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