Москва, 25 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Уже к концу 2018 года пенсионеры в России будут в среднем получать 14 тыс. 414 рублей, а в 2019 году средний размер пенсий достигнет 15,4 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

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По его словам, которые приводит газета «Известия», прибавка к пенсии у неработающего пенсионера составит в среднем одну тысячу рублей в месяц, в итоге за год получится 12 тысяч рублей, отметив, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.

Глава финансового ведомства также добавил, что возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем не будет без повышения пенсионного возраста.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предлагает повысить пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году с нынешних 60 до 65 лет, для женщин к 2034 году — с 55 до 63 лет. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в середине июня. Своё отношение к предложениям правительства теперь должны высказать субъекты РФ. Первое чтение законопроекта намечено на 19 июля.

Добавим, что, по словам главы Минфина Антона Силуанова, главной задачей реформы является увеличение размера пенсий.