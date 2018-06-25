Владивосток, 25 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего мэра Уссурийска прекращено в связи в связи с истечением сроков давности, сообщила 25 июня пресс-служба прокуратуры Приморского края.

AJEL Правосудие

Из сообщения следует, что решение о закрытии дела приняла апелляционная инстанция — судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда. Ранее с соответствующим представлением в суд обратился государственный обвинитель. Осужденный с обращением согласился.

Напомним, в апреле 2018 года бывшего главу Уссурийского городского округа суд признал виновным в халатности при заключении контрактов на изготовление турбогенераторов для модернизации котельной. Своими действиями он причинил ущерб бюджету Уссурийска на сумму 31 млн рублей.

Читайте также: Обвиняемый в халатности мэр Уссурийска уволился «по состоянию здоровья»